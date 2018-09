Gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), o programa oferece nesta semana 66 oportunidades para jovens entre 14 e 24 anos que estudam nas Etecs do Centro Paula Souza de todo o Estado. Voltado à promoção de uma vivência no mundo do trabalho, programa viabiliza intermediação sem custo para o empregador que busca um técnico-profissional e o estudante que quer ingressar em sua profissão. Para se candidatar, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados. / Agências