Depois de um mergulho no universo das canções de Lupicínio Rodrigues, agora Arrigo Barnabé interpreta Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Em seu novo show. as canções são interpretadas de um modo novo, original, realçando o sentido original. Dia 23, às 21h, no Tupi or Not Tupi (R. Fidalga, 360, Vila Madalena, São Paulo-SP) / Agências. FOTO:Divulgação