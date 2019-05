Começou ontem no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a fiscalização do tamanho das bagagens. Desde ontem as malas de mão que estiverem fora do padrão serão proibidas de embarcar. A fiscalização rigorosa começa em vários aeroportos do País, e obriga a passar pelo raio X no embarque. / Agências. FOTO:Estadão Conteúdo