Avião americano sem identificação pousa em Guarulhos

Modelo Boeing C-32B saiu de Nova Jersey, passou por Porto Alegre e depois pousou no GRU

Escrito por Anny Malagolini
Avião americano sem identificação pousa em Guarulhos Foto: icholakov/ Getty Images

Uma avião americano, da Força Aérea dos Estados Unidos, pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite desta terça-feira, dia 19 de agosto. O aeronave é um Boeing C-32B de matrícula 00-9001, costuma ser utilizada para o transporte do alto escalação do governo estadunidense.

Segundo o jornalista Renan Brites Peixoto, do Globonews, o avião americano transportava funcionários consulares. A única identificação na aeronave é uma bandeira dos Estados Unidos.

O histórico de voo da aeronave, segundo o FlightRadar, indica que o Boeing decolou na segunda-feira de Wrightstown, em Nova Jersey, com destino a Tampa, na Flórida. Depois, passou por San Juan, em Porto Rico, e então partiu rumo ao Brasil nesta terça-feira. Aqui, a aeronave pousou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e depois partiu para Guarulhos.

C-32B

De acordo com o governo dos EUA, o C-32 é uma versão especialmente configurada do avião comercial intercontinental Boeing 757-200. A fuselagem do C-32 é idêntica à do Boeing 757-200, mas possui acabamento interno e aviônicos do século XXI diferentes. A cabine de passageiros é dividida em quatro seções:

A área dianteira conta com um centro de comunicações, cozinha, banheiro e 10 assentos na classe executiva.

A segunda seção é uma cabine totalmente fechada para uso do passageiro principal.
Inclui vestiário, lavabo privativo, sistema de entretenimento separado, dois
assentos giratórios de primeira classe e um sofá-cama com capacidade para três pessoas e que se desdobra em cama.

A terceira seção contém as instalações para conferências e funcionários, com oito assentos na classe executiva.

A seção traseira da cabine contém assentos gerais com 32 assentos de classe executiva, cozinha,
dois banheiros e armários.

Como o C-32 é uma aeronave de altitude elevada, é mais fácil enxergar embaixo e ao redor dela, um fator de segurança importante para proteger o avião e seus passageiros.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

