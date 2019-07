Quatro empresas aéreas solicitaram horários de pousos e decolagens que eram operados pela Avianca no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Azul e a amazonense MAP solicitaram 41 slots cada no terminal paulista.

Já a Passaredo requereu 30 horários e a companhia Two pediu outros 14 slots no terminal paulista. Há 41 horários que eram da Avianca e serão redistribuídos entre as solicitantes. As solicitações para ocupar o lugar da Avianca foram encaminhadas na segunda-feira (29), e a distribuição dos horários estava programada para acontecer ontem, mas até o fechamento desta edição, não havia sido publicado.

A partilha dos horários ocorrerá sob uma nova regra temporária aprovada pela Anac e que beneficia diretamente a Azul. As concorrentes Latam e Gol não poderão disputar os slots.

De acordo com a nova regra, aéreas consideradas "entrantes" – com até 54 voos por dia no aeroporto - poderão disputar 100% dos horários da Avianca. Antes, a regra para ser considerada "entrante" delimitava as companhias que tinham 5 horários diários – o que excluía a Azul.

Segundo a portaria divulgada na segunda pela Anac, "para realizar a alocação igualitária" dos horários em Congonhas, será adotada, quando possível, a "distribuição de pares de slots (chegada e partida) em regime de rodízio, observando o porcentual do banco de slots que será distribuído inicialmente às empresas aéreas entrantes no aeroporto".

A Gol confirmou ontem que irá encerrar seus voos diretos entre o aeroporto de Congonhas e a capital Fortaleza, cidade que se tornou seu principal hub no Nordeste. Segundo a empresa, os voos para a capital cearense partindo de São Paulo ficarão concentrados no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

"Por motivos estratégicos, a companhia concentrou sua oferta de voos partindo de São Paulo com destino a Fortaleza no aeroporto de Guarulhos. Os clientes continuam com seis voos diários e diretos da capital paulista para a capital cearense, com horários convenientes além de conectividade com a maioria dos destinos oferecidos pela companhia", afirmou a aérea, em nota.