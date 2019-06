A banda Bicho de Pé apresenta show gratuito na próxima quinta-feira, às 16h, no Sesc Parque Dom Pedro II (Praça São Vito, s/n, Brás). O evento marca os 20 anos de carreira do grupo. No repertório, canções autorais e músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Zé Ramalho e Fagner. / Agências. FOTO:Divulgação