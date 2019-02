A Becomex, consultoria especializada na área tributária, fiscal e aduaneira, anunciou investimento de R$ 4 milhões na sua filial de Campinas e abrir 54 novas vagas de empregos no decorrer do ano. Com o novo braço de atuação, a empresa projeta alta de 35% no faturamento deste ano.

Para dar andamento ao seu plano de ampliação no País, a região foi eleita para receber o aporte por concentrar empresas de vários setores, mão-de-obra preparada e ainda por ser um polo de tecnologia. Parte desse capital será empregado na criação da divisão de negócios nacional focada no regime RECOF-SPED, sob o comando de Gustavo Felizardo, que vai contribuir para aumentar o retorno financeiro e redução de custos das empresas exportadoras e importadoras. "O novo projeto vai contribuir com as estratégias para melhorar a performance financeira dos nossos clientes, aumentando o fluxo de caixa e reduzindo custos expressivos em suas operações, por meio de um conceito exclusivo, que alia inteligência e tecnologia", afirma Gustavo Felizardo.

O investimento também será direcionado para a Becomex Lab – núcleo que visa a formação e desenvolvimento de profissionais de TI altamente capacitados e a geração de novas tecnologias.

“A Becomex trabalha com metodologia ágil e cultura cooperativa, com ambiente descontraído e autonomia para seus funcionários. Os cargos disponíveis serão para diversos setores, como comercial, consultoria, suporte e desenvolvimento", afirma o diretor da filial Campinas, Vinícius Pacheco.

A filial Campinas da Becomex, teve crescimento de 81% comparado ao ano de 2017.