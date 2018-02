Até o final de março, com a conclusão das obras de reforma, a Pinacoteca de Botucatu (SP) deve receber aval para abrigar algumas obras da Pinacoteca de São Paulo.

Nesta semana, o presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), Marcelo Mattos Araújo, vai avaliar as condições técnicas das instalações do edifício, onde funcionou o antigo Fórum, projetado pelo escritório de Ramos de Azevedo.

A obra, que está fase final, recebeu cerca de R$ 17 milhões, pouco mais de R$ 15 milhões provenientes do governo paulista, e R$ 1,9 milhão da Prefeitura de Botucatu. A revitalização do prédio começou em 2013, e a expectativa é de que o espaço seja inaugurado ainda neste ano.

O novo prédio abrigará salas voltadas à exposições temporárias e de longa duração, como pintura, gravura e fotografia, espaços para o setor educativo, leitura, estudo, restauro, ateliês, biblioteca, recepção/bilheteria e um auditório para conferências, além de sanitários e salas para o setor administrativo. A parceria entre estado e município é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, iniciado em 2011, de distribuir o acervo por polos regionais do interior.

De acordo com a prefeitura, desde 2012 a cidade tem recebido exposições oriundas da Pinacoteca de São Paulo abertas à visitação na Galeria Fórum das Artes, espaço ao lado do prédio da Pinacoteca e que também faz parte do complexo. “Além das exposições, Botucatu também tem sido beneficiado com capacitação e treinamentos educativos. Para a abertura da Pinacoteca, Botucatu está captando recursos por meio da Lei Rouanet para a compra de mobiliário para a área expositiva”, informou a assessoria de imprensa do museu do interior paulista.

O térreo do edifício abrigará ainda o Museu de Arte Contemporânea “Itajahy Martins”, aberto às atividades educativas para adultos e crianças, que também receberá, na semana, uma equipe do Sistema Estadual de Museus – Sisem/SP – para avaliar e dar um parecer técnico sobre as condições de funcionamento do Museu.

O protocolo de intenção, assinado em agosto de 2012, foi o primeiro documento de formalização entre o município e a Secretaria de Estado da Cultura para viabilizar o projeto da Pinacoteca de Botucatu. O documento define as responsabilidades de cada parte, e um convênio para repasse de verba do governo estadual para a reforma do edifício.