As ações de cobrança por falta de pagamento da taxa condominial continuam em queda, de acordo com pesquisa do Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em julho, o recuo foi de 2,9% em relação ao mês anterior, com 775 ações ajuizadas contra as 798 de junho. / Agências. FOTO:Dreamstime