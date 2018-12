O projeto que propõe trocar vagas de estacionamento por áreas de segurança e passeio para pedestres será estendido até 15/02, com nova rodada de consultas à população, estudos e testes para garantir a segurança do pedestre ao longo de toda a extensão da Rua dos Pinheiros, da Avenida Rebouças e Rua Francisco Leitão até a Avenida Pedroso de Moraes. O projeto é legado do Festival Pinheiros: calçadas ampliadas em ambos os lados da pista, para valorizar a convivência ao ar livre e dar mais segurança viária aos pedestres. / Agências