Grandes nomes do skate estarão em São Paulo entre 9 e 15 de setembro, no Parque Cândido Portinari para World Skate Park Skate boarding World Champion- ship. O Brasil está nas pri-meiras colocações do ranking mundial de skate e o torneio soma pontos para a corrida às Olimpíadas de Tóquio. /Agências. FOTO:Dreamstime