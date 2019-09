Nesta semana, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho oferece o total de 4.766 vagas de emprego por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe). As oportunidades são vão de R$ 500 a R$ 1.800. As oportunidades podem ser consultadas nas 24 unidades do CAT./AgênciasFOTO:Paulo Bareta