A peça, que estreia no dia 5, às 18h, traça um paralelo entre a vida de Elizabeth I, as comédias de Shakespeare e as fake news, trazendo questões atuais de uma forma ousada e divertida. No Centro Cultural da Juventude (Av .Deputado Emílio Carlos, 3641, Vila Nova Cachoeirinha,São Paulo-SP). / Agências. FOTO:Divulgação