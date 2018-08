Apresentação, no dia 1/9, às 21h, celebra os 25 anos de carreira do artista. Terá a participação do DJ Castro, que acompanha o rapper há 20 anos. Alien já gravou com Paralamas do Sucesso e Sabotage. O Centro Cultural fica na Av. Deputado Emilio Carlos, 3.641, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo -SP. / Agências. FOTO:Paulo Peixoto