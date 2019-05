O centro de São Paulo é a região da cidade com maior índice de casos de roubos de celulares A Praça da República aparece na primeira posição com 466 casos, seguido da Rua Augusta com 412. Mesmo com alto número de roubos, a SSP diz que roubos caíram 10% na capital em 2018./ Agências. FOTO:Estadão Conteúdo