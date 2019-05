A cantora paulistana Cibele Codonho sobe ao palco do Blue Note São Paulo no próximo dia 15 de maio, às 22h30 para apresentar o show do álbum “Afinidade” (Eldorado, 2017), que recebeu tratamento de jazz e atraiu a participação especial de um time de peso com grandes nomes internacionais. / Da Redação. FOTO:Ana Alexandrino