O clube de jazz nova-iorquino Blue Note vai abrir sua segunda filial no Brasil. O local escolhido foi o edifício do Conjunto Nacional, no centro comercial de São Paulo, delimitado pela avenida Paulista e pela rua Augusta. A inauguração será amanhã, 15.

Segundo o empresário Luiz Calainho, um dos sócios da Blue Note no Brasil, a escolha do local se deu, principalmente, porque a região recebe muitas pessoas em busca de lazer e iniciativas artísticas. Além disso, o clube quer fazer parte da revalorização da Paulista como um centro de música e arte.

O empresário e seus sócios Daniel Stain, Flavio Pinheiro e Marcelo Megale já administram uma unidade da Blue Note no Rio de Janeiro, primeira no Brasil. Em São Paulo, com a chegada de mais um sócio, Facundo Guerra, a expectativa é que o local atraia até 700 pessoas por noite, contando os dois horários de apresentações diárias.

O clube em São Paulo demandou cerca de R$ 3,2 milhões em investimentos e vai ocupar um salão de 800 metros quadrados. Além disso, recebeu o apoio de diversas empresas patrocinadoras, entre elas a Porto Seguro Cartões e a companhia aérea Azul.

O auxílio de patrocinadores é um dos principais fatores que ajudam a alavancar as iniciativas culturais no País, explica Calainho. Mesmo que por parte das entidades governamentais o incentivo às manifestações artísticas não esteja em pleno vapor, ele explica que, se o empresário entregar um produto ou espaço de qualidade, ele consegue o apoio de empresas parceiras.

Embora a filial de São Paulo mantenha o mesmo estilo e padrão do clube original de Nova York, com mesas de jantar que “abraçam” o palco, um diferencial é que, quando a Paulista estiver fechada para carros em fins de semana e feriados, os shows vão acontecer na varanda do local, podendo ser vistos por quem estiver passando pela avenida.

Com 336 lugares, os primeiros meses do clube vão contar com diversos artistas de jazz e de música popular brasileira (MPB), como Toquinho, João Bosco e Yamandú Costa. A venda de ingressos está aberta e os preços podem variar de R$ 120 a R$ 480.