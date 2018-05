De olho na retomada da economia brasileira e no reaquecimento do mercado nos EUA, o empresário Luciano Vital criou um novo modelo de negócios: um fundo de participações internacional, o US Capital Management.

O investimento foi idealizado em conjunto com outros empresários brasileiros e norte-americanos e terá como foco empresas nacionais de pequeno e médio porte com potencial para expansão. Com sede em Orlando, na Flórida (EUA), o fundo prevê investir R$ 8 milhões para se tornar sócio de 34 companhias até o final de 2018, número que salta para 50 empresas até o final 2019.

O US Capital começou a ser estruturado há dois anos, com apoio da Capital Vital e traçou metas arrojadas para os próximos 18 meses. Desde 2016, avaliou propostas para aquisição de quatro mil empresas, até selecionar 34. “Até o final de maio devemos assinar contrato de aquisição de participação no capital de 20 delas. As demais 14 estão em fase de ‘due diligence’ e pretendemos concretizar os negócios até dezembro de 2018”, revela Vital.

Nesta primeira fase dos planos do US Capital estão sendo fechadas participações de empresas em São Paulo (interior e Capital), Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, e em Nova York, Orlando, Boston, Atlanta e Nevada, nos EUA. Estas empresas atuam em vários segmentos: financeiro, seguros, buffets, home care, produtos sensuais, TI, odontologia, escola de dança, medicina, produtos artesanais, cosméticos, lingerie, clínica estética, joias, cursos, micropigmentação, gastronomia, produtos veganos, arquitetura, cirurgia plástica, mercado LGBT, marketing digital, vendas, facilities, mentoria e consultoria, real estate e um centro de serviço compartilhado.

O grupo adquire percentual de participação nas empresas e assume todo o processo de reestruturação dos negócios, plano de crescimento e expansão, abertura de unidades no Brasil e EUA e trabalha o seu gerenciamento estratégico. A ideia é adquirir participação com foco em ganho de escala e crescimento acelerado.

“Normalmente, elaboramos um projeto de crescimento e de reposicionamento e ficamos com 25% a 90% da participação. Trabalhamos na internacionalização das empresas nos EUA e, dentro de cada uma, colocamos um conselho formado por executivos vindos de Harvard, MIT, Cornell University, IMD, e com conexão com grandes marcas como Disney, NASA, Walmart, Goodyear, Electrolux, International Paper e grandes bancos nacionais e internacionais, para que ele dê suporte a esta estratégia de crescimento e expansão”, diz o estrategista-chefe.

Segundo Vital, a previsão do fundo é gerar cinco mil empregos diretos até o final de 2019 e a expectativa é que estas empresas, juntas, gerem um faturamento R$ 500 milhões até final do próximo ano. Segundo ele, para atingir estas metas, as companhias serão reestruturadas, receberão suporte, redesenho dos modelos de negócio e se expandirão dentro de um ecossistema de negócios no Brasil e no Exterior, via abertura de unidades próprias, franquias e novas aquisições para consolidar seus mercados.

A primeira aquisição estruturada pela Capital Vital para o Fundo US Capital, em 2018, é a Clínica Línea Emagrecimento & Estética, com sede em Campinas e que tem uma unidade nos Estados Unidos. Pelo acordo, o Fundo passa a deter 90% do capital da empresa. O primeiro passo dessa aquisição será o reposicionamento da marca no mercado brasileiro e americano, passando a se chamar “Love Beauty Vital”.

A empresa iniciou suas operações em 2007 na área da estética através de uma franquia especializada em emagrecimento. Logo após um ano e meio, a Linea – emagrecimento e estética, passou a operar de forma independente.

Um dos destaques na estratégia do fundo é um olhar inovador ao mercado LGBT, que tem potencial estimado em mais de R$ 400 bilhões, mas ainda marcado pelo atendimento precário além da falta de conhecimento sobre as reais necessidades. Somente no Brasil, são cerca de 20 milhões de pessoas. Este mercado, mesmo nos dias atuais, continua com grandes lacunas, tabus e preconceitos a serem superados, avalia Vital.