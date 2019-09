O mercado de trabalho dos setores de comércio (varejista e atacadista) e de serviços no Estado de São Paulo gerou vagas pelo segundo mês seguido. Em julho, 13.296 empregos formais foram criados, resultado de 286.046 contra e 272.750 desligamentos, conforme dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Com esse desempenho, os grupos encerraram o mês com um estoque ativo de 10.129.058 vagas. Houve bom desempenho nos três setores, mas serviços continuou puxando a alta, com 8.332 novos vínculos. De acordo com a FecomercioSP, os dados demonstram continuidade da recuperação de vagas perdidas durante o período mais acirrado de crise entre 2015 e 2016. O setor de serviços obteve o melhor estoque ativo (7.539.608 empregos) em julho. Desde maio de 2015 não se atingia esse patamar. O varejo registrou o melhor saldo em 12 meses (22.017 vínculos), desde o período finalizado em janeiro de 2015. Já para atacado, o estoque ativo atual (518.859 vínculos) foi o maior desde em abril de 2015. Com esses números históricos, a expectativa segue boa para o fechamento do ano, principalmente com a entrada de recursos como FGTS, PIS e décimo terceiro salário.

Só o varejo alimentar gerou 2.055 vagas de emprego no Estado em julho, alta de 55% ante igual mês de 2018. O resultado foi alavancado por contratações em minimercados e hortifrutis, informou Associação Paulista de Supermercados (Apas), que dispararam 468% e 433%, respectivamente, para 284 e 192 vagas.