O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou na sexta-feira (10) que no próximo mês vai receber o chefe da Fórmula 1, Chase Carey, para reunião sobre a renovação de contrato para continuar a realizar o GP do Brasil no Autódromo de Interlagos. A prova tem contrato até 2020 e a prefeitura está otimista de que conseguirá estender a parceria por mais alguns anos.

Covas e o governador de São Paulo, João Doria, se reuniram na sexta, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, para debater detalhes sobre a possível renovação de contrato. O encontro foi marcado depois de nesta semana o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assim como o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o governador fluminense, Wilson Witzel, terem assinado um termo de compromisso para construção de um novo autódromo na capital carioca.

Depois da reunião, Covas e Doria concederam entrevista coletiva e reforçaram que pela qualidade da pista, pela força econômica da cidade e pela tradição, São Paulo continua como favorita a se manter no calendário da F-1. “Se o Rio quiser disputar a Fórmula 1 com São Paulo, posso garantir que São Paulo tem mais chance de vencer nesse caso”, afirmou o governador.

O prefeito de São Paulo contou que recebeu a confirmação do encontro com Carey, para avançar nas negociações de um novo contrato. “Desde o final do último GP iniciamos as tratativas para renovar contrato a partir de 2021. Teremos mais uma rodada de negociação em junho”, explicou. Covas e Doria reforçaram que a F1 movimentou em 2018 R$ 330 milhões para São Paulo, impulsionado pelo público, formado 77% por turistas, que levaram a ocupação de 97% nos hotéis durante os dias da prova, em novembro. Nenhum outro evento na cidade tem uma movimentação de dinheiro tão grande.