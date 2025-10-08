Veja como funciona o golpe e o que fazer ao receber ligações silenciosas

Cuidado com o golpe da voz e o que fazer com ligações mudas

Cuidado com o golpe da voz e o que fazer com ligações mudas

Todos nós já passamos por isso. Seu telefone toca, você atende e… silêncio. Você diz “Alô?” algumas vezes, mas ninguém responde. Talvez você pense que é um número errado ou uma ligação perdida. O que está realmente acontecendo? Para autoridades, essas ligações são chamadas de “golpe da voz”.

A Polícia Civil de São Paulo orienta a população:

Como funciona o golpe da voz nas ligações?

Chamadas silenciosas costumam ser o primeiro passo de um golpe que pode levar a phishing, roubo de identidade ou até mesmo clonagem de voz por IA. Se você tem recebido mais chamadas desse tipo ultimamente, tome cuidado. Golpistas usam essa tática para confirmar números de telefone ativos e coletar dados. Assim que você entra na lista deles, o verdadeiro golpe começa.

Chamada Silenciosa

Você recebe uma ligação de um número desconhecido

Você atende e diz: “Alô?”, mas não há resposta.

Após alguns segundos de silêncio, a ligação é desconectada

Para que serve isso?

Para confirmar que seu número de telefone está ativo e sendo usado por uma pessoa real

Para detectar qualquer ruído de fundo ou voz humana, até mesmo uma tosse ou suspiro, para verificar uma conexão real

O que você deve fazer nessa situação? Não atenda números desconhecidos e deixe-os cair na caixa postal. Se você atender e ouvir silêncio, desligue imediatamente

Número sinalizado

Como o sistema do golpista sinaliza seu número como “ativo”, ele é adicionado a um banco de dados de golpes ou vendido para redes fraudulentas.

Isso acontece porque os golpistas querem criar uma lista verificada de números de telefone reais para golpes futuros ou revender seu número para robocallers, golpistas de phishing e fraudadores com tecnologia de IA.

Para evitar que isso aconteça, faça o seguinte: bBloqueie o número e denuncie. Ative os recursos de bloqueio de chamadas no seu telefone.

Como se proteger de golpes de chamadas silenciosas?

A tecnologia avança – e os golpes também. Cibercriminosos vêm adotando táticas cada vez mais elaboradas, combinando engenharia social, inteligência artificial e coleta de dados em tempo real para enganar as vítimas.

Mas, assim como as fraudes evoluem, as defesas também precisam acompanhar. Agora que você já entende como funcionam os golpes por telefone e o que fazer para não cair neles, veja abaixo algumas medidas práticas para se proteger.

Não atenda chamadas de números desconhecidos

A regra de ouro é simples: se você não reconhece o número, não atenda. Empresas legítimas, como bancos ou prestadores de serviço, costumam deixar recado ou entrar em contato pelos canais oficiais.

Ao atender um número desconhecido, você confirma que a linha está ativa. e isso basta para ser incluído em listas de possíveis alvos. Quanto menos interação, melhor. Veja orientações da Polícia de São Paulo:

Desligue imediatamente se a chamada estiver silenciosa

Atendeu e ninguém fala? Desligue. Evite dizer frases como “Alô, está me ouvindo?”. Chamadas silenciosas geralmente servem para detectar presença humana e validar seu número.

Evite dizer “sim” ou frases que possam ser gravadas

Alguns golpes buscam captar sua voz para usos fraudulentos. Um dos truques mais comuns é a pergunta: “Você consegue me ouvir?”.

O objetivo é gravar sua resposta “sim”, que pode ser usada como autorização de voz em golpes de identidade ou transações financeiras. Com o avanço da IA, esse tipo de fraude tende a se tornar ainda mais perigoso. Se desconfiar, não diga nada e desligue.

Ative o bloqueio de chamadas desconhecidas

A maioria dos celulares já conta com funções de bloqueio automático de chamadas de números não salvos.

No iPhone, é possível ativar o “Silenciar Chamadas Desconhecidas”, e no Android, a opção “Bloquear Chamadas Desconhecidas”. Aplicativos como Truecaller e GetContact também ajudam a identificar e bloquear chamadas suspeitas.

Nunca compartilhe dados pessoais por telefone

Golpistas frequentemente se passam por representantes de bancos, órgãos públicos ou empresas conhecidas. O objetivo é gerar urgência para que você passe informações sem pensar.

Se isso acontecer, desligue e entre em contato diretamente com a instituição, usando o número que consta no site oficial — nunca o que ligou para você.

Crie uma “palavra de segurança” com a família

Com a popularização de golpes que usam clonagem de voz, uma boa prática é definir uma palavra-código entre familiares.

Assim, se alguém receber uma ligação dizendo ser você e pedindo dinheiro, basta solicitar a palavra de segurança antes de acreditar na história.

Denuncie chamadas suspeitas

Registrar o golpe ajuda as autoridades e operadoras a rastrear e bloquear números fraudulentos.

Além de relatar à sua operadora de telefonia, alerte também familiares, especialmente os mais velhos, que costumam ser os principais alvos dos golpistas.