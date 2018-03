A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência está com inscrições abertas para cursos sobre moda inclusiva. As aulas visam discutir novos conceitos de criação e desenho e refletir sobre a necessidade de informar profissionais do varejo sobre os produtos para pessoas com deficiência. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail sau@ctipfi.spdm.org.br, com o nome e telefone para contato. O curso é gratuito e as vagas são limitadas. Eles terão duração de dois dias e serão ministrados até julho. O curso “Construção de imagem na confecção” aborda ilustração e pesquisa de moda inclusiva, a funcionalidade da ficha técnica e as possíveis adaptações do desenho técnico. O curso “Moda Inclusiva com ênfase no varejo” discutirá a história da moda Inclusiva na identificação da imagem da marca, consultoria de imagem e a relação entre moda inclusiva e consumo. No curso “Moda Inclusiva”, terão aulas de desconstrução e construção da moda inclusiva no cenário internacional e a moda inclusiva como nicho de mercado. / Agências