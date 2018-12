Os estudantes de segundo grau que foram aprovados para as segundas fases dos principais vestibulares do país, entre eles a USP, Unesp e a Unicamp, universidades que fazem suas avaliações em duas etapas , precisam neste momento de uma preparação intensiva, já que as questões exigem respostas discursivas e não mais de múltipla escolha, além de redação, mais fundamentadas. Pensando nisto, o Singular Anglo, com unidades em Santo André, são Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, promoverá um programa de Revisões Especiais para as 2ª fases até o dia 22 de dezembro (sábado), com retomada no dia 2 de janeiro de 2019.

A revisão terá foco em questões dissertativas e será aberta para alunos e não alunos. Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelos telefones (11) 4990-4193 / 4125-7034 / 4229-6059. De acordo com o diretor de vestibulares Paulo Roberto De Francisco, na reta final é preciso ter disciplina e intensificar a rotina e traçar uma estratégia de estudos para um excelente desempenho nos exames. / Agências