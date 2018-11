A Década de Ação pela Segurança no Trânsito, lançada pela ONU em 2011, já está na sua reta final, pois encerra-se em 2020, porém ainda não há muito o que se comemorar. No Brasil, ocorreram alguns avanços, mas ainda incipientes. Quando olhamos os dados do Seguro DPVAT, por exemplo, foram 41.150 indenizações por morte e 284.190 por invalidez em 2017, números muito altos.

No mundo, a cada ano 1,3 milhão de pessoas morrem por conta de colisão no trânsito, sendo que mais da metade não estão em um carro, segundo a ONU. Empresas, poder público e cidadãos têm uma grande parcela de responsabilidade para mudar esse cenário. E o que está sendo feito para mudar?

A década foi pensada como um marco para que todos se envolvessem para proporcionar mecanismos que levassem a um trânsito mais seguro. E so nesse ano o Brasil criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito, o chamado Pnatrans. Esta medida, além de atrasada, ainda é muito pequena se realmente queremos colecionar bons resultados ao final da década. É preciso que o Poder Público realmente abrace a causa e trabalhe em prol de uma melhoria efetiva.

Além disso, o país precisa ter informações compiladas para saber ao certo quantas pessoas perdem a vida no trânsito. Dados são fundamentais para criação de políticas públicas permanentes e ajudar a reduzir as mortes. Cabe ainda ao Estado o papel de orientação, fiscalização, sinalização adequada das vias e prevenção.

Educação e informação também devem começar desde cedo, do ensino para os pequenos para que respeitem as regras de trânsito, seja na hora em que estão pedestres, passageiros ou depois como motorista.

Quanto ao setor privado, cabe o papel de reforçar a cultura de um trânsito mais seguro. Criar mecanismos de treinamento adequado para que todos em uma companhia tenham o mesmo modo de agir no trânsito, seguindo todas as regras no dia-a-dia. Outra medida é incentivar prêmios de comportamento positivo para os que não possuem multas.

Quando colaboradores se envolvem em acidentes há perdas significativas no trabalho e uma série de consequências que acarretam em afastamento permanente ou até morte.

Nós, da Arval, temos consciência de nosso papel nesta questão e desenvolvemos constantemente ações com o objetivo de contribuir para um trânsito mais seguro. Neste ano, por exemplo, aderimos novamente ao Maio Amarelo e, por meio de uma ação de conscientização, impactamos colaboradores, clientes e público externo.

É importante ressaltar ainda que é dever de todos o envolvimento nas políticas e ações para que o trânsito seja mais seguro. Compartilhar essas responsabilidades entre poder público, entidades privadas e envolver a população vai gerar um trânsito melhor e com menos problemas para todos.

Que esta década seja realmente uma oportunidade de diminuirmos mortes e termos mais segurança nas nossas vias.

