Desfile de 7 de Setembro em SP acontece no Anhembi em 2025

Desfile acontece no domingo com entrada gratuita

Desfile de 7 de Setembro em SP Foto: Vbacarin/Getty Images

O desfile cívico do Dia 7 de Setembro de 2025, em São Paulo, será realizado no Sambódromo do Anhembi. Civis e militares desfilam a partir das 9 horas e a entrada será gratuita.

Horário do desfile de 7 de setembro em São Paulo

Neste ano, o desfile contará com a participação de entidades, escolas públicas e associações, além de militares da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira e órgãos de segurança pública, como as polícias Militar, Civil e a Guarda Civil Metropolitana.

O evento deste domingo deve começar pela revista às tropas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da cidade Ricardo Nunes, e oficiais generais das Forças Armadas.

Além do desfile, o público das arquibancadas também deve assistir a apresentação das aeronaves militares e voo dos caças.

Os portões do Sambódromo serão abertos às 7h e os acessos são pela Marginal Tietê e Av. Olavo Fontoura.

O público pode entrar pelos portões 13, 14 e 16 (Marginal Tietê) e 21 e 28 (Avenida Olavo Fontoura). O portão 12 será usado por escolas e associações participantes, enquanto autoridades e convidados entram pelos portões 25 e 29.

Há estacionamento no local, mas não é gratuito.

Programação do 7 de Setembro em SP

07h: abertura dos portões
8h: hasteamento das Bandeiras
8h30: revista da Tropa pela Maior Autoridade
8h55: canto do Hino da Independência
9h: início do desfile cívico (Grupamento Escolas Públicas, Associações Civis e Veteranas)
10h35: abertura do Desfile Militar (Estado-Maior Conjunto e Bandeiras)
10h40: desfile das Tropas a pé
11h30: desfile motorizado e hipomóvel
12h05: encerramento

