O governador eleito do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda (26) os novos nomes do chefe da Casa Militar e do secretário de comunicação.

Walter Nyakas Junior ficará à frente da Casa Militar, enquanto Cleber Mata assumirá o comando da comunicação do estado. O evento para a apresentação de ambos foi realizado ontem, em São Paulo, e contou com a presença de Doria, Nyakas, Mata e Rodrigo Garcia (DEM), eleito vice-governador.

Nyakas nasceu na capital e entrou na Polícia Militar em 1985. Cursou a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. É formado em Direito, com especialização em Direito Penal, na Escola Superior do Ministério Público, e em Direito Ambiental, pela Escola Superior da Magistratura.

Segundo ele, a prioridade da Defesa Civil será a prevenção de acidentes, com foco na atuação do estado nos municipios.

Já Mata nasceu em Registro, no Vale do Ribeira. É jornalista graduado pela PUC de Campinas e especialista em Marketing Político pela USP. Em 2018, ficou à frente do Núcleo de Informações Estratégicas da campanha de João Doria. Atuou por dez anos na Subsecretaria de Comunicação do Governo de São Paulo.

De acordo com Doria, o nome do chefe da secretaria de Regionalização, que trabalhará em conjunto com as prefeituras, será divulgado ainda nesta semana.

Além dos novos membros, Doria já havia anunciado outros oito secretários da nova gestão. Gilberto Kassab (PSD) será o chefe da Casa Civil, o vice-governador eleito, Rodrigo Garcia, irá para a Secretaria do Governo e Rossieli Soares da Silva assumirá a secretaria da Educação.

Na pasta de cultura, Sérgio Sá Leitão ficará no controle, enquanto José Henrique Germann comandará a Secretaria da Saúde e Gustavo Junqueira, a Agricultura. Célia Leão chefiará a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Dimas Mascaretti terá o comando da Secretaria de Justiça.

O General João Camilo Pires de Campos será Secretário de Segurança Pública, Wilson Pedroso assumirá o posto de chefe de gabinete e Júlio Serson, a Secretaria de Relações internacionais. A Secretaria de Energia, Saneamento e Recursos hídricos e Meio Ambiente ficará com Marcia Penido.