As empresas AES Eletropaulo e AES Tietê vão usar novos planos de previdência, no modelo de Contribuição Definida (CD), assim que o fechamento dos programas atuais for concluído. A informação foi divulgada pela Funcesp, entidade que atende as duas companhias do setor de energia.

Ao DCI, a diretora de previdência da Funcesp, Luciana Dalcanale, disse esperar que mais de 80% dos novos funcionários da Eletropaulo e da Tietê façam parte dos novos planos. Hoje, 64% dos empregados ativos da Eletropaulo (4.877 pessoas) estão no programa. Já a parcela de participação da Tietê fica um pouco abaixo, em 58% (243 pessoas).

Segundo a entrevistada, o novo modelo de contribuição traz grandes vantagens para os funcionários, especialmente os mais jovens, possibilitando o aumento da adesão.

“O maior ponto positivo é a possibilidade de movimentar os recursos, que vale muito para os trabalhadores que estão há menos tempo no mercado. Com isso, eles ficarão menos presos ao nosso programa”, afirmou a especialista.

Outra vantagem do CD, seguiu Luciana, é que os funcionários com uma faixa etária mais alta não precisam pagar uma “joia” ao entrar na empresa.

“No modelo que será substituído, muitos trabalhadores com mais de 30 anos de idade precisam investir uma grande quantia ao entrar no programa, para compensar o que não haviam contribuído antes”, explicou a entrevistada. “Agora isso não vai mais ser necessário.”

No modelo CD, o valor da contribuição é combinado quando é realizada a contratação do plano, mas pode ser alterado durante os anos. Depois, o benefício recebido no momento da aposentadoria varia em função da quantia que estiver acumulada.

Por outro lado, no programa de Benefício Definido (BD), que vale hoje para as duas empresas, o valor a ser obtido já é definido no contrato. Para obter o benefício, é necessário contribuir sempre com um mesmo valor mínimo.

Sobre a situação dos funcionários que já estão cobertos, Luciana destacou que o plano em BD continuará valendo. “Nada muda para aqueles que já estão no outro modelo”, disse ela.

A entrevistada afirmou também que o novo plano já foi aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que deve aprovar o fechamento do programa atual nos próximos meses.

Em nota, a Funcesp destacou que o setor de previdência privada está passando por uma “onda de mudanças”. Nesse cenário, a opção pelo plano CD faz parte de um “processo de inovação” liderado por Luciana, que recentemente assumiu o cargo na diretoria.

“O modelo de contribuição definida dá acesso a uma conta individual e permite que o associado escolha o valor de suas contribuições, garantindo também mais sustentabilidade para os planos”, indicou o comunicado da entidade.

Atualmente, a Funcesp conta com cerca de R$ 28 bilhões em patrimônio sob gestão, com 10 patrocinadoras e 10 planos de previdência. Destes, dois estão na modalidade de Contribuição Variável (CV) e oito em BD.

Além da Eletropaulo e da Tietê, a Funcesp administra benefícios de CESP, Grupo CPFL (CPFL Energia, CPFL Brasil, CPFL Geração, CPFL Paulista, CPFL Piratininga), CTEEP, Rio Paranapanema, Elektro e EMAE.