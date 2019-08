Triplicou o número de bicicletas transportadas nas linhas da CPTM na última década, informa a empresa. De janeiro a julho de 2009, foram 13.198 embarques nos trens. No mesmo período deste ano, foram 57.083. Desde agosto de 2015, ciclistas podem embarcar com bikes nos trens após as 20h30 durante a semana. / Agências. FOTO:Dreamstime