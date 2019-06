A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) registrou, no primeiro trimestre deste ano, lucro líquido 30% superior ao obtido no mesmo período do ano passado.

Foram R$ 20,8 milhões nos primeiros três meses de 2019. No primeiro trimestre de 2018 o lucro líquido da Emae ficou em R$ 15,9 milhões. Já a Receita Operacional Líquida saltou de R$ 55,8 milhões para R$ 106,7 milhões, desempenho 91,3% maior em relação ao valor obtido nos três primeiros meses de 2018.

De acordo com a Emae, os resultados positivos ajudarão a alavancar os investimentos da companhia. Além da manutenção e atualização tecnológica do parque gerador existente, a empresa de capital aberto cujo controle pertence ao Estado de S. Paulo,

continua a investir na expansão da capacidade de geração. O principal projeto em andamento é o de instalação da termelétrica a gás em parceria com a Gasen – potência total de até 2 mil megawatts na área da sede na capital paulista. A empresa projeta investir na remotorização da barragem Edgard de Souza, que deve adicionar cerca de 11 MW de potência na capacidade geradora.

Detentora e operadora de um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica localizado na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Médio Tietê, a Emae tem capacidade total instalada de 935 megawatts. A empresa possui, também, uma usina termoelétrica na capital, atualmente arrendada para a Baixada Santista Energia (BSE) e uma subsidiária integral denominada Pirapora Energia, detentora da Pequena Central Hidroelétrica Pirapora, de 25 MW de potência instalada.