Apesar da eliminação de 56 mil postos de trabalho com carteira assinada em dezembro, o setor de Serviços no Estado de São Paulo conseguiu encerrar 2018 com aumento de 1,6% no número de celetistas, quando comparado ao acumulado de 2017.

Números da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), obtidos com exclusividade pelo DCI, apontam que em dezembro houve 143.551 admissões contra 199.583 desligamentos, interrompendo cinco altas mensais seguidas. “Por outro lado, 115.309 vagas foram criadas ao longo de 2018. Com isso, o setor encerrou o mês com um estoque ativo de 7.416.743 vínculos celetistas, aumento de 1,6% em relação ao mesmo período de 2017”, detalhavam o relatório da entidade, que usa como base dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com o levantamento, todas as 12 atividades analisadas registraram mais desligamentos do que admissões em dezembro, com destaque para educação (-23.529 vínculos) e transporte e armazenagem (-9.936 vínculos).

Em relação ao mesmo período de 2017, só o serviço de administração pública, defesa e seguridade social (-0,3%) teve variação negativa no estoque de vínculos. Em contrapartida, as atividades de informação e comunicação (3,8%) e de serviços médicos, odontológicos e sociais (3,4%) apontaram as maiores taxas de crescimento na mesma base comparativa (veja mais no gráfico).

Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, apesar da retração de vínculos no mês de dezembro, dos 12 grupos de atividades avaliadas, 11 apontaram mais admissões que desligamentos no ano.

Para a Entidade, o emprego no setor de serviços aumentou porque o segmento é transversal na economia e “atende a todos os outros ramos e se beneficia de uma aceleração, ainda que tímida, consistente no ambiente econômico atual”. Segundo a Federação, as vagas perdidas nos piores períodos de crise (2015 e 2016) estão sendo recuperadas. Entre os anos de 2017 e 2018 já houve restituição de metade dos vínculos encerrados nos anos anteriores. “A expectativa é de que a economia continue crescendo e de que novas contratações sejam efetivadas em 2019, até que se recupere a totalidade das vagas perdidas durante a crise” diz a análise.

O setor de serviços da capital paulista eliminou 15.814 vagas em dezembro. Das 12 atividades analisadas, 11 apresentaram mais desligamentos do que admissões, com destaque para educação (-8.698 vínculos) e serviços médicos, odontológicos e sociais (-1.752 vínculos). O único grupo que registrou saldo positivo de admissões foi o de financeiras e seguros, com 227 vínculos.

Por outro lado, detalhava o levantamento, no saldo acumulado em 2018, 52.670 vagas foram abertas, o que significa um aumento de 1,5% do estoque ativo de vínculos em relação ao mesmo período de 2017, atingindo um estoque ativo de 3.529.045 empregos formais em 2018.