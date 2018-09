A Quattor, referência na fabricação de soluções para esquadrias de PVC termoacústicas, com sede em Campinas, fornece esquadrias para a Mostra+Sustentável 2018, que tem como um de seus objetivos deixar um legado social positivo e, principalmente, gerar atitudes sustentáveis.

A exposição acontece no Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, no distrito de Sousas, em Campinas, e vai até o dia 7 de outubro. A empresa está participando do espaço Aconchego a convite dos arquitetos Josiane Carvalho e Gabriel Lizieri. No ambiente foi instalada uma esquadria de vidro laminado Habitat Champanhe, que proporciona 49% de proteção de calor aos raios solares e 91% de proteção aos raios UV.

Segundo os sócios-diretores da Quattor, Décio Moraes e Fernando Poro, o objetivo é divulgar a esquadria em PVC por considerar que esse produto é a melhor alternativa quando se pensa em conforto térmico e acústico. “O intuito é quebrar o paradigma dos clientes com referência às esquadrias de PVC. Afinal, esse produto tem em torno de 90% de participação de mercado na Alemanha”, explica Décio Moraes.

Os perfis com os quais a Quattor trabalha são efetivamente de tecnologia alemã da marca Veka, a maior fabricante de perfis do mundo. No interior dos perfis das esquadrias produzidas pela Quattor é utilizado um perfil de aço que proporciona excelente estrutura e segurança aos produtos. A Mostra é um evento de arquitetura e decoração que reúne empresas e instituições em benefício da reforma e revitalização do espaço de saúde.

Entre os expositores, está o curador de mostras Sergio Zobaran, com o espaço “Galeria de Arte”. O espaço conta também com curadoria de arte da galerista Livia Doblas. Outras informações da mostra podem ser encontradas no site mostrasustentavel.com.br/.

Focada em produtos e serviços de qualidade, a Quattor, se tornou referência em soluções para esquadrias de PVC. Fundada em 2010, ela carrega em sua essência oferecer o melhor para conforto e tranquilidade de seus clientes.

Com centenas de projetos já entregues e desenvolvidos para cada necessidade, a empresa inova a todo o momento, trazendo ao mercado novidades em janelas e portas com características intrínsecas de atenuação acústica e térmica.

Além das esquadrias em PVC, a Quattor também oferece brises de alumínio produzidos na Alemanha, os quais oferecem excelente controle de iluminação e temperatura ambiente, sofisticando a fachada do imóvel, e também os portões de garagem tipo americanos produzidos na Itália.