Nos últimos meses nos acostumamos a pagar mais pela energia elétrica consumida em decorrência das bandeiras tarifárias amarela ou vermelha, impostas a todos os consumidores.

Nesse “arco-íris” de aumentos, surge uma excelente opção para os empresários do setor de comércio de bens e de serviços. Desde 1º de janeiro de 2018, os estabelecimentos com consumo mensal superior a 500 kWh ou com novas instalações podem optar pela tarifa branca de energia elétrica. Essa modalidade faz a cobrança de acordo com o horário de uso da energia elétrica. Isso permite uma economia na conta de energia elétrica ao consumidor que concentrar a maior parte do seu consumo fora do horário de ponta.

Assim, são 19 horas de tarifa fora da ponta com valor abaixo da convencional e cinco horas com tarifas maiores (três horas na tarifa de ponta e duas horas na intermediária, uma hora antes e uma hora após o horário de ponta). Ressalta-se que sábados, domingos e feriados nacionais são considerados fora da ponta.

Os descontos e os acréscimos variam para cada distribuidora, sendo cerca de 20% a 25% de desconto para consumo fora da ponta e acréscimos da ordem de 15% a 30% e de 80% a 110% para as tarifas intermediárias e de ponta, respectivamente.

O horário de ponta, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) varia entre as distribuidoras de energia elétrica. No Estado de São Paulo, é das 18h às 20h59, com exceção das áreas atendidas pela Bandeirante Elektro e AES Eletropaulo, que é das 17h30 às 20h29.

Faça uma simulação e, se for vantajoso – isto é, a conta de energia elétrica ficar mais barata –, faça a adesão pela tarifa branca. Não há custo, incluindo a instalação de novo medidor, que deverá ocorrer em até 30 dias da solicitação.

Em princípio, se o estabelecimento fecha às 18h00, a tarifa branca é sempre conveniente. Mas é recomendado fazer uma simulação antes de consolidar a opção. Aproveite e verifique se a alteração do horário de uso de alguns equipamentos como cafeteiras, por exemplo, pode baratear ainda mais a sua conta de eletricidade.

No caso de arrependimento pela tarifa branca, seja pela troca do horário de funcionamento do seu negócio, seja por qualquer outro motivo, basta solicitar o retorno para a tarifa convencional e aguardar no máximo até 180 dias para ser atendido. Porém, fique atento: as bandeiras tarifárias amarela, vermelho e verde continuarão a ser aplicadas, mesmo com a opção da tarifa branca.

Assim, além de optar pela forma mais vantajosa: tarifa branca ou convencional, mantenha os hábitos saudáveis de consumo de energia elétrica, como acender as luzes apenas se necessário e apaga-las ao sair, manter portas e janelas fechadas em ambientes com ar-condicionado, abrir e fechar rapidamente geladeiras e congeladores, desligar da tomada os aparelhos fora de uso e optar por lâmpadas eficientes, como as de LED. Enfim, uma magnífica notícia!

