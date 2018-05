A partir do dia 30 de maio, as estações da CPTM passam a receber doações para a Campanha do Agasalho 2018.

As 94 estações da Companhia, nas sete linhas distribuídas pelo Estado, serão pontos de coleta da Campanha do Agasalho, que este ano tem ainda o reforço da Turma da Mônica como parceira. Serão mais de 100 caixas espalhadas para receber roupas, sapatos, cobertores e outros itens em bom estado. As doações poderão ser entregues até 13 de julho.

As doações são encaminhadas para entidades assistenciais, hospitais, albergues da capital e de todos os municípios do Estado de São Paulo. A ação do Fussesp tem como meta ajudar milhares de famílias carentes a enfrentar o inverno e os dias frios com mais segurança e conforto.

No último ano, a CPTM arrecadou mais de 96 mil peças. Entre os meses de junho e julho, milhares de usuários participaram da ação depositando suas doações em uma das caixas coletoras distribuídas nas estações de toda a rede.

Neste ano, a Turma da Mônica está engajada na campanha. Mônica e Cebolinha apresentam o Jornal da Doação e convidam os usuários a fazerem uma contribuição.