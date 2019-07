O Estado de São Paulo destinou cerca de 97,8% de seus resíduos sólidos para aterros sanitários adequados, em 2018. Isso porque, de um total de 645 municípios, 612 depositaram seu lixo em locais com descarte e manejo corretos, conforme os requisitos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

As informações são do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado pela Cetesb e divulgado ontem (23). No último ano, a quantidade de municípios que descartam seu lixo adequadamente representou cerca de 95,6% do total de cidades do Estado.

Em 2011, quando a entidade deu início a pesquisa, apenas 492 municípios, quase 76,3%, descartavam seu lixo em aterros adequados. No mesmo ano, cerca de 84,7% do total de lixo produzido no Estado eram enviados para locais com condições propícias, segundo o levantamento.

Em nota, a diretora-presidente da Cetesb, Patrícia Iglecias, afirmou que a melhoria dos resultados se deu, principalmente, pelo conjunto de ações de controle e às políticas públicas exercidas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a Cetesb. “O foco é erradicar a disposição inadequada no Estado e aprimorar as ações técnicas, para obter uma evolução nos resultados”, disse.

De acordo com o levantamento, em 2011, aproximadamente 81,8% dos habitantes de São Paulo eram atendidos por aterros com condições adequadas. Em 2018, esse percentual saltou para 97,5%, conforme a pesquisa.

Segundo a Cetesb, o aporte de recursos de programas com financiamento tem contribuindo para a solução de problemas ambientais e sanitários no Estado. Entre as iniciativas citadas estão Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop) e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

Para o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, a tendência é que o sistema de saneamento e a destinação de lixo do Estado melhore. “Em fevereiro criamos na Secretaria o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos para trabalhar de forma regionalizada soluções definitivas para separação e reutilização dos resíduos sólidos no Estado”, disse em nota.

Entre os municípios que conseguiram a avaliação máxima na destinação adequada, conforme a pesquisa, estão Araraquara, Barretos, Itapetininga, Ribeirão Preto e São Carlos.

Foram desconsiderados no levantamento os municípios de Arapeí e Bananal, que dispuseram seus resíduos em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Além destes, as cidades Casa Branca e Igarapava, que encaminharam para Uberaba, Minas Gerais. Outra que não entrou para a pesquisa foi Ribeira, que destinou para Rio Negrinho, em Santa Catarina.

Conforme o que havia sido apurado pelo jornal DCI em abril, durante o Seminário Internacional de Resíduos Sólidos, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que quando assumiu a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, em 2016, a situação de saneamento não era tão avançada. Segundo ele, na época, 112 municípios estavam com aterros inadequados.

Na ocasião, o ministro afirmou que, quando assumiu a gestão ambiental do Estado, não haviam estudos nem informações básicas sobre a situação dos aterros paulistas.