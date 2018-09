Mais uma vez alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) Heliópolis, localizada na zona sul da Capital, venceram o Prêmio Desafio 2030 – escolas transformando o mundo.

A iniciativa tem como proposta reconhecer trabalhos desenvolvidos nas instituições de Ensino Básico que observem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Fernando Jacomolski, Flávio Souza e Tatiane Crociari, do curso técnico de Edificações integrado ao Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), competiram com o projeto Que as chuvas sejam sempre bem-vindas, que propõe a implantação de sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva, com o 1º lugar na categoria EJA. A Etec contou com outro trabalho finalista, o Mobiliário infantil sustentável./Agência