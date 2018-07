A SP Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações de São Paulo, realizará o evento “Inteligência e Estratégias Competitivas na Precificação para Exportação” nesta quarta-feira (1).

O seminário é uma iniciativa do programa São Paulo Exporta, desenvolvido pela SP Negócios para promover exportações de produtos e serviços das empresas da cidade, com apoio da Prefeitura e da Apex-Brasil.

Apenas no primeiro semestre, as vendas da capital ao exterior chegaram a R$ 7,5 bilhões, o dobro em comparação ao mesmo período do ano passado.

“São Paulo é a cidade que mais exporta no país, mas ainda há um grande número de empresas dos setores de serviços e industrial com potencial exportador que não exploram o mercado externo. Isso demonstra a importância de nosso trabalho de mobilizar e capacitar novos exportadores no município”, explicou o presidente da SP Negócios, Juan Quirós.

De acordo com o entrevistado, o seminário será voltado à precificação. “Vamos falar sobre como definir e calcular o preço certo para que a empresa possa competir no mercado exterior. Discutiremos também os mercados onde os produtos podem ser vendidos e a promoção desses produtos em outros países”, acrescentou Quirós.

O evento abordará então questões sobre investimento em estudos de mercado para a criação de valor para a marca. Aspectos relevantes na formulação do mix de marketing para exportar também serão debatidos, assim como as tendências de relacionamento do mercado com o consumidor para estratégias de negócios internacionais.

Assim, serão realizados dois painéis que reunirão especialistas de instituições como FEA-USP, FECAP, ESPM, Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), empreendedores do setor privado e profissionais de inteligência de mercado da Alemanha e da Austrália para a apresentação de casos reais e práticos do segmento.

As inscrições para o seminário, que tem disponibilidade para 130 vagas, podem ser feitas pelo portal da SP Negócios (www.spnegocios.com).