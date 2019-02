Uma nova fase da Operação Lava Jato, a 60ª denominada Ad Infinitum, foi deflagrada ontem para investigar R$ 130 milhões mantidos em contas controladas pelo ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, na Suíça. A nova etapa prendeu o ex-diretor, apontado como operador da Odebrecht e do PSDB, e fez buscas contra o ex-ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes.

Em nota, o Ministério Público Federal informou que a operação aprofunda a investigação “de um complexo esquema de lavagem de dinheiro de corrupção praticada pela Odebrecht, que envolveu os operadores Paulo Vieira de Souza, Rodrigo Tacla Duran, Adir Assad e Álvaro Novis, que mantiveram relações pelo menos entre 2007 e 2017”. As transações investigadas superam R$ 130 milhões, que correspondiam ao saldo de contas controladas por Paulo Preto, como é conhecido, na Suíça no início de 2017.

Segundo a Lava Jato, as investigações indicaram a atuação do ex-diretor da Dersa como operador financeiro com forte papel em complexo conjunto de operações de lavagem de dinheiro em favor da empreiteira Odebrecht.

Os procuradores afirmam que Souza “disponibilizou, a partir do segundo semestre de 2010, R$ 100 milhões em espécie a Adir Assad no Brasil”. O operador, por sua vez, teria entregue os valores ao Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, aos cuidados do doleiro Álvaro Novis. O doleiro, de acordo com a Lava Jato, realizava pagamentos de propinas, a mando da empresa, para vários agentes públicos e políticos, inclusive da Petrobras.

Nos depoimentos, os operadores disseram que Paulo Preto tinha um bunker para guardar propinas de mais de R$ 100 milhões e que chegava a colocar notas para “tomar sol” para evitar bolor. “O bunker de Paulo Preto (sic) tinha o dobro do bunker do Geddel (Vieira Lima)”.

A força-tarefa da Lava Jato aponta que, no mesmo período que se seguiu à entrega dos valores em espécie por Souza para a Odebrecht, propinas foram pagas pela empreiteira, em espécie, para executivos da Petrobras: Djalma Rodrigues, Maurício Guedes, Roberto Gonçalves, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e Sérgio Machado.

Após o início da nova fase da Lava Jato, o governador João Doria se reúne com o ex-ministro, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), para definir seu futuro dentro da administração tucana no governo, onde ocupa atualmente o cargo de presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimento e Competitividade, a Investe São Paulo.