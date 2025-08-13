A exposição ‘A ecologia de Monet’ fica em cartaz até 24 de agosto

Exposição Monet no MASP termina fim do mês de agosto

Exposição Monet no MASP termina fim do mês de agosto

Encerra no dia 24 de agosto, domingo, a exposição de obras do Monet no MASP (Museu de Arte de São Paulo), na Avenida Paulista. Os ingressos custam R$ 75 e às terças a entrada é gratuita.

Monet no MASP

A curadoria é de Adriano Pedrosa e assistência de Isabela Ferreira Loures. Ao todo, são 32 obras que mostram a relação com a natureza.

O público poderá conhecer cinco núcleos: Os barcos de Monet; O Sena como Ecossistema; Neblina e Fumaça; O Pintor como Caçador; Giverny: Natureza Controlada.

O museu funciona funciona de terça-feira a domingo. Às terças-feiras, o MASP funciona até as 20h, com entrada até 19h, e não há cobrança de bilhetes. Nas sextas-feiras, o museu funciona até as 21h, com entrada gratuita das 18h às 20h.

A exposição do MASP apresenta as seguintes obras:

Claude Monet, A ponte japonesa sobre a lagoa das ninfeias em Giverny , 1920-24, doação Louis La Saigne, 1948.

– Claude Monet, A canoa sobre o Epte, circa 1890, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, compra, 1953.

– Claude Monet, O barco, 1887, Musée Marmottan Monet, Paris, França.

– Claude Monet, A ponte japonesa, 1918-26, Philadelphia Museum of Art, The Albert M. Greenfield and Elizabeth M. Greenfield Collection, 1974, Pensilvânia, Estados Unidos.

– Claude Monet, Rochedos de Port-Goulphar, 1886, The Art Institute of Chicago, doação Sr. e Sra. Chauncey B. Borland, Illinois, Estados Unido

– Claude Monet, A casa entre as roseiras, 1925, Coleção Airton Queiroz, Fortaleza.

– Claude Monet, Nymphéas, 1907, The Museum of Fine Arts, Houston, doação Sra. Harry C. Hanszen, Texas, Estados Unidos.

– Claude Monet, Ponte de Waterloo, efeito do sol, 1903, McMaster University, McMaster Museum of Art, doação Herman H. Levy, 1984, Hamilton, Canadá.

– Claude Monet, Em Sassenheim, próximo a Haarlem, campo de tulipas, 1886, Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos.

– Claude Monet, Casa de jardineiro em Antibes, 1888, The Cleveland Museum of Art, doação Sr. e Sra. J. H. Wade, Ohio, Estados Unidos.

– Claude Monet, A ponte de Argenteuil, circa 1876, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Collection, Washington, D.C., Estados Unidos