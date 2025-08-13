Exposição Monet no MASP termina fim do mês de agosto
A exposição ‘A ecologia de Monet’ fica em cartaz até 24 de agosto
Encerra no dia 24 de agosto, domingo, a exposição de obras do Monet no MASP (Museu de Arte de São Paulo), na Avenida Paulista. Os ingressos custam R$ 75 e às terças a entrada é gratuita.
Monet no MASP
A curadoria é de Adriano Pedrosa e assistência de Isabela Ferreira Loures. Ao todo, são 32 obras que mostram a relação com a natureza.
O público poderá conhecer cinco núcleos: Os barcos de Monet; O Sena como Ecossistema; Neblina e Fumaça; O Pintor como Caçador; Giverny: Natureza Controlada.
O museu funciona funciona de terça-feira a domingo. Às terças-feiras, o MASP funciona até as 20h, com entrada até 19h, e não há cobrança de bilhetes. Nas sextas-feiras, o museu funciona até as 21h, com entrada gratuita das 18h às 20h.
A exposição do MASP apresenta as seguintes obras:
Claude Monet, A ponte japonesa sobre a lagoa das ninfeias em Giverny , 1920-24, doação Louis La Saigne, 1948.
– Claude Monet, A canoa sobre o Epte, circa 1890, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, compra, 1953.
– Claude Monet, O barco, 1887, Musée Marmottan Monet, Paris, França.
– Claude Monet, A ponte japonesa, 1918-26, Philadelphia Museum of Art, The Albert M. Greenfield and Elizabeth M. Greenfield Collection, 1974, Pensilvânia, Estados Unidos.
– Claude Monet, Rochedos de Port-Goulphar, 1886, The Art Institute of Chicago, doação Sr. e Sra. Chauncey B. Borland, Illinois, Estados Unido
– Claude Monet, A casa entre as roseiras, 1925, Coleção Airton Queiroz, Fortaleza.
– Claude Monet, Nymphéas, 1907, The Museum of Fine Arts, Houston, doação Sra. Harry C. Hanszen, Texas, Estados Unidos.
– Claude Monet, Ponte de Waterloo, efeito do sol, 1903, McMaster University, McMaster Museum of Art, doação Herman H. Levy, 1984, Hamilton, Canadá.
– Claude Monet, Em Sassenheim, próximo a Haarlem, campo de tulipas, 1886, Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos.
– Claude Monet, Casa de jardineiro em Antibes, 1888, The Cleveland Museum of Art, doação Sr. e Sra. J. H. Wade, Ohio, Estados Unidos.
– Claude Monet, A ponte de Argenteuil, circa 1876, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Collection, Washington, D.C., Estados Unidos