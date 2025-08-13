DCI SP

Exposição Monet no MASP termina fim do mês de agosto

A exposição ‘A ecologia de Monet’ fica em cartaz até 24 de agosto

Escrito por Anny Malagolini
Exposição Monet no Masp Crédito: Beto Mendes/ Pexels

Encerra no dia 24 de agosto, domingo, a exposição de obras do Monet no MASP (Museu de Arte de São Paulo), na Avenida Paulista. Os ingressos custam R$ 75 e às terças a entrada é gratuita.

Monet no MASP

A curadoria é de Adriano Pedrosa e assistência de Isabela Ferreira Loures. Ao todo, são 32 obras que mostram a relação com a natureza.

O público poderá conhecer cinco núcleos: Os barcos de Monet; O Sena como Ecossistema; Neblina e Fumaça; O Pintor como Caçador; Giverny: Natureza Controlada.

O museu funciona funciona de terça-feira a domingo. Às terças-feiras, o MASP funciona até as 20h, com entrada até 19h, e não há cobrança de bilhetes. Nas sextas-feiras, o museu funciona até as 21h, com entrada gratuita das 18h às 20h.

A exposição do MASP apresenta as seguintes obras:

Claude Monet, A ponte japonesa sobre a lagoa das ninfeias em Giverny , 1920-24, doação Louis La Saigne, 1948.

– Claude Monet, A canoa sobre o Epte, circa 1890, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, compra, 1953.

– Claude Monet, O barco, 1887, Musée Marmottan Monet, Paris, França.

– Claude Monet, A ponte japonesa, 1918-26, Philadelphia Museum of Art, The Albert M. Greenfield and Elizabeth M. Greenfield Collection, 1974, Pensilvânia, Estados Unidos.

– Claude Monet, Rochedos de Port-Goulphar, 1886, The Art Institute of Chicago, doação Sr. e Sra. Chauncey B. Borland, Illinois, Estados Unido

– Claude Monet, A casa entre as roseiras, 1925, Coleção Airton Queiroz, Fortaleza.

– Claude Monet, Nymphéas, 1907, The Museum of Fine Arts, Houston, doação Sra. Harry C. Hanszen, Texas, Estados Unidos.

– Claude Monet, Ponte de Waterloo, efeito do sol, 1903, McMaster University, McMaster Museum of Art, doação Herman H. Levy, 1984, Hamilton, Canadá.

– Claude Monet, Em Sassenheim, próximo a Haarlem, campo de tulipas, 1886, Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos.

– Claude Monet, Casa de jardineiro em Antibes, 1888, The Cleveland Museum of Art, doação Sr. e Sra. J. H. Wade, Ohio, Estados Unidos.

– Claude Monet, A ponte de Argenteuil, circa 1876, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Collection, Washington, D.C., Estados Unidos

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quando vai acabar o frio em São Paulo? Previsão até 17 de agosto

Festa da Achiropita 2025: data, horários e o que comer

Vai ter rodízio em SP com as férias de julho de 2025?

Salário mínimo paulista de 2025 vai a R$ 1,8 mil e está valendo

Como vai ser a manifestação de Bolsonaro neste domingo na Paulista?

Marcha para Jesus em São Paulo: horário e trajeto em 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes