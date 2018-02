O município de Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), receberá a primeira unidade da Escola de Técnicas de Economia Criativa (Etecri) da área. Outras cinco já receberam esse modelo: São Vicente, Santos, São Bernardo, Lençóis Paulista e Presidente Prudente.

Segundo o secretário de Cultura, Esportes e Lazer do município, Francisco Raimundo da Silva, a unidade será instalada na Fábrica de Cultura, que funcionará no antigo Centro de Convivência Educacional “Carlos Vilela”, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O local será reformado para receber a Etecri.

A escola vai oferecer 1.200 vaga, em cursos abertos para pessoas com idade a partir de 16 anos. Os cursos terão duração de três a seis meses. O secretário adiantou que a Etecri - Hortolândia vai oferecer cursos em mídias sociais, técnicas de web designer, vitrinismo, designer de moda, grafite e food stlyling (gastronomia e recreação), voltados à a capacitação profissional.

As atividades da Etecris visam incentivar as pessoas se tornarem empreendedoras para criar pequenas empresas e desenvolver produtos. A ação vem ao encontro do plano de governo da gestão municipal”, disse o secretário.

Segundo Silva, será uma grande oportunidade para as pessoas porque os cursos são gratuitos, vão gerar emprego e renda aos participantes. A Etecris será viabilizada por meio de uma parceria com o governo do Estado de São Paulo. O prefeito Angelo Perugini destaca a importância da implantação da unidade na cidade.

“Parcerias como essa estão dentro da proposta de participação que fazemos aos moradores da cidade. Ao mesmo tempo em que oferecemos capacitação profissional, esperamos que o resultado disso seja o fortalecimento da economia com mais emprego e renda.”

O anúncio foi feito na semana passada durante reunião no gabinete do prefeito Perugini com o deputado estadual Caio França. Também participaram do encontro os secretários de Cultura, Esportes e Lazer, Francisco Raimundo da Silva; de Governo, Carlos Augusto Cesar e o secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Marco Antonio Panício.

De acordo com o deputado Caio França, o prazo para instalação da Etecris é de três meses, após o município definir e indicar o local que abrigará a escola. “Apresentamos a proposta ao prefeito e aguardamos a formalização do local para que o convênio seja assinado com o governo do Estado”, explicou. França lembrou que outras cinco cidades do Estado de São Paulo já receberam unidades da Etecris.