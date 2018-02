A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo (AbraselSP) realizou uma pesquisa sobre a repercussão do Carnaval 2018 nos bares e restaurantes da capital. O resultado não foi muito positivo para o setor.

No entanto, a entidade reconheceu, em nota divulgada ontem, a importância do evento e o crescimento do fluxo de turistas, e irá discutir com as autoridades ações voltadas a aumentar a lucratividade dos milhares de bares e restaurantes da cidade.

A AbraselSP pretende agendar uma audiência com o prefeito, João Doria, para reivindicar menos rigor no fechamento das ruas e que, uma vez que o bloco passe por uma delas, esta seja logo aberta para o acesso de clientes. Também será requisitado o aumento do número de banheiros químicos, mais segurança, ações de conscientização para o folião e divulgação dos estabelecimentos que ficam abertos no período.

A entidade vai organizar campanhas e promoções nos estabelecimentos, para atrair os turistas domésticos e internacionais e atender os foliões.

“ O Carnaval tradicionalmente tem sido ruim na cidade de São Paulo, pois milhões de pessoas aproveitam esses dias para viajar. Alguns comerciantes reconhecem que antes era bem pior, pois sequer existiam blocos de rua, que mal ou bem, movimentam a cidade. Já no litoral e estâncias turísticas os estabelecimentos faturam bem mais no período, graças ao aumento dos visitantes”, comenta Percival Maricato, presidente da AbraselSP.

Em levantamento realizado com aproximadamente 100 bares, restaurantes e similares, localizados em alguns dos principais barros da cidade, como Vila Madalena, Vila Mariana, Centro, Jardins, Tatuapé e Jabaquara, foi notado que 70% dos estabelecimentos tiveram prejuízo durante o Carnaval. Já 20% mantiveram o faturamento de um dia normal e 10% viram um aumento dos ganhos.

A maioria dos entrevistados, (80%) avaliou que o Carnaval de 2018 foi inferior ao do ano passado, com uma queda de cerca de 10% no faturamento.

Entre as principais reclamações dos empresários, apareceram a compra de bebidas e alimentos de ambulantes e o aumento no número de assaltos.