A Expo Ensino 2018 reunirá mais de 50 instituições de ensino infantil, médio e superior, no Shopping Iguatemi Campinas, em duas etapas até o dia 26. Gratuito e aberto ao público, o evento já integra agenda educacional da cidade.

A novidade deste ano é uma programação repleta de entretenimento, diversão, interatividade, espaço kids e atividades que colocam o jovem como protagonista da ação. Em sua quinta edição, a feira de Educação será dividida em duas semanas para atender de forma exclusiva públicos diferentes. Só no ano passado, a Expo Ensino gerou 4,5 milhões em retorno de matrículas e tem expectativa de, pelo menos, R$ 5 milhões para essa edição.

Até o domingo (19), a Expo Ensino Primeiros Passos contará com mais de 30 expositores voltados para a Educação Básica. Instituições de ensino renomadas estarão reunidas em um único espaço para facilitar o acesso dos pais à informações importantes e decisivas que influenciam significativamente no momento de efetuar a matrícula.

Lançamento do TED-Ed – plataforma do Google Education, Alimentação Orgânica, Segurança e Privacidade nas redes, Construção de Valores, Maternidade e Parto Humanizado estão entre os temas que serão abordados na primeira semana do evento de forma gratuita. A abertura é hoje e acontece a partir das 13h.

“A ideia é otimizar o tempo dos pais e futuros alunos para conhecer métodos e conceitos das instituições que despertam seu interesse. O público poderá ter acesso a valores, propostas e novidades. As pessoas que fecharem a matrícula na feira, além do valor especial, concorrerão a um semestre gratuito em um curso ou em outra escola que tiver expondo no local”, revela Thais Gargantini, diretora da Expo Ensino.

Participam na primeira semana PIO XII, São José, Anglo, Progresso, Brasinha, Lyon, Jaime Kratz, Phóton, Sant´Anna International School, Adventista, Integral, Multisaber, Renovatus, Aldeia Akatu, Little Maker e STB Intercâmbios.

Na segunda semana, de 23 a 26, é a vez dos jovens terem acesso a instituições de Ensino Superior e a conteúdos que vão auxiliá-los a aliviar a pressão ao escolher um curso ou o local onde irão estudar. Com o tema “O Fantástico Mundo das Decisões”, os estudantes poderão tirar suas dúvidas com professores da Unicamp, ITA, Puc-Campinas, Mackenzie, Unisal, Unità Faculdade, Unimetrocamp e outras instituições conceituadas da cidade.

O processo de decisão vai além do período da feira. Os participantes sairão de lá com uma agenda e inscrições feitas para participar de experiências que as faculdades oferecerão. Tudo gratuito e para o aluno ter ainda mais contato com o curso que pretende seguir.

Os visitantes terão oportunidade de participar de palestras, workshops, oficinas e rodas de conversa que tratarão de assuntos que envolvem a preparação para graduação e a escolha da profissão. Palestra da Comvest, workshop sobre Economia Colaborativa, exposição Feira Criativa e Aulão Pro-Enem são algumas das atividades já confirmadas.