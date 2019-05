Vai até o dia 25 de agosto a temporada 2019 do Festival de Sopas do Ceagesp, na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade. São 60 sabores de cremes e caldos que o visitante pode repetir quantas vezes quiser pagando 43,90. Funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico, a partir das 18h. / Agências. FOTO:Divulgação