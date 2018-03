Cerca de 150 executivos de finanças dos mais diversos segmentos de mercado terão a oportunidade de discutir, nesta quarta-feira (14), com especialistas o futuro dos rumos da economia brasileira e o grau de dependência do presidente a ser eleito em 2018.

O encontro com especialistas é promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) seccional Campinas e terá como de análise e debate as "Perspectivas e Desafios Econômicos e Políticos para 2018". Entre os convidados palestrantes estão o superintendente do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco e vice-presidente do Comitê de Macroeconomia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - Anbima, Fernando Honorato; e o cientista político da Unicamp, Pedro Rocha Lemos.

Os dois vão falar sobre os aspectos econômicos e políticos que influenciarão a economia nacional em 2018. Rocha Lemos é graduado em Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais pela Unicamp, mestrado em Sociologia pela Unicamp e doutorado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Segundo o presidente do IBEF Campinas, Marcos Ebert, a cada fórum os associados e convidados da entidade usam os temas relevantes em discussão para tomadas importantes de decisão no âmbito de suas empresas. "Eles estão percebendo que estes fóruns são muito ricos de informação. Os nossos associados estão usando isso para os seus orçamentos, para as suas projeções e para assessorar as suas empresas", diz.

Ebert revela o que se pretende alcançar com o evento. "Nossa ideia não é só passar a nossa perspectiva com relação a economia. Estamos nos aproximando das eleições também. E embora a gente perceba que a economia está um pouco descolada da política, obviamente que quando começar a aparecer o resultado de pesquisa eleitoral e mesmo o resultado das eleições pode ser que haja uma reação do mercado", pontua, ao justificar o debate político.

Após as palestras, o fórum vai abrir um painel de debates com renomados executivos de finanças da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Participam do painel Gustavo Bicudo e Ceccato (Equilibrista 2016); Airton Luiz Rohde, responsável pela diretoria de Finanças e Tecnologia de Informação da 3M do Brasil (Equilibrista 2015); o diretor de Finanças da John Deere para América do Sul, cargo que ocupa desde janeiro de 2008, Antonio Wellington da Costa Lopes (Equilibrista 2007), ex-diretor Corporativo de Administração/Finanças/TI do Grupo EPTV; e o vice-presidente do IBEF Campinas, Paulo de Tarso Pereira Jr. que é sócio-líder dos escritórios do Interior de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto da Deloitte, e também lidera relacionamento com o mercado chinês pelo Chinese Services Group da Deloitte. "São profissionais dos segmentos da indústria, agronegócio e comunicação.

Esse pessoal vai contribuir muito para esse debate. Vai ser um momento para se captar a sensação do mercado em vários setores e o nosso associado terá muito conteúdo para o seu dia a dia", finaliza Ebert. O Fórum "Perspectivas e Desafios Econômicos e Políticos para 2018" será no Hotel Meliá Campinas, Rua Severo Penteado, 140, no Cambuí. O evento começa a partir das 8h30.