Frente fria derruba temperaturas em São Paulo no início de dezembro

Uma frente fria em São Paulo no início de dezembro e promete quebrar a sequência de dias quentes e alterar o padrão do tempo já a partir de terça-feira (02). Quer saber o que esperar nos próximos dias? Veja a previsão climática, de acordo com o centro de gerenciamento de emergências climáticas SP.

Qual a previsão do tempo para SP?

A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica altera o tempo em São Paulo a partir desta terça-feira (02). Depois de dias seguidos de calor e tempo firme, a capital e a Região Metropolitana voltam a ter chuvas mais frequentes, além de uma queda gradual nas temperaturas ao longo da semana.

A manhã ainda terá sol e variação de nuvens, o que mantém o calor durante a tarde. Com a aproximação da baixa pressão, as chuvas retornam no fim do dia.

Entre a tarde e a noite, há previsão de pancadas fortes, com trovoadas, raios e rajadas de vento acima de 45 km/h. O cenário aumenta o risco de queda de árvores, alagamentos e lentidão no trânsito.

A quarta-feira (03) será instável desde a madrugada. A chuva ganha força entre a tarde e a noite, mantendo o risco de:

queda de árvores;

pontos de alagamento;

elevação de córregos e rios.

No fim da noite, a chuva enfraquece e deve se transformar em chuviscos isolados.

As temperaturas caem de forma mais acentuada: a mínima deve chegar a 17°C, enquanto a máxima não passa de 23°C.

O que é frente fria?

De acordo com o “Mundo Educação”, as frentes de ar são um dos principais fatores que alteram o clima de um determinado continente ou região. Por definição, frentes de ar configuram um fenômeno climático resultante do encontro entre duas massas de ar. Geralmente, essas duas massas de ar possuem características e locais distintos. Costuma acontecer da seguinte forma: uma massa de ar quente advinda da zona intertropical (entre o Equador e os trópicos) encontra-se com uma massa de ar fria proveniente dos polos.

Esse encontro entre essas distintas massas de ar forma diversas frentes, cujas características vão depender do tipo de massa que prevalecerá nesse encontro, podendo surgir, assim, as frentes frias e as frentes quentes.