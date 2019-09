O Governo de São Paulo apresentou ontem na Europa a maior concessão rodoviária do País a investidores internacionais. A concessão de Piracicaba-Panorama abrange 1.273 km de rodovias que cortam o Estado de leste a oeste.

As reuniões começam nesta segunda-feira (16) e prosseguem até sexta-feira (20), em quatro países – Reino Unido, Itália, Espanha e Portugal. A Piracicaba-Panorama corta 62 municípios do Estado de São Paulo, com expectativa de R$ 14 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos. As reuniões da comitiva no exterior serão feitas em Londres, Roma, Milão, Madri e Lisboa.

Na capital britânica, o vice-governador se encontrará com empresários na sede da embaixada brasileira para apresentar 21 projetos prioritários de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) do Governo do Estado. A equipe técnica é formada ainda pela Subsecretária de Parcerias, Tarcila Reis Jordão, e o Diretor-presidente da Artesp (Agência Reguladora dos Transportes), Giovanni Pengue.

As reuniões focadas na concessão rodoviária lote Piracicaba-Panorama contam com o apoio de integrantes da IFC (International Finance Corporation), braço de consultoria do Grupo Banco Mundial, que organizou a agenda da delegação paulista na Europa. “O edital foi lançado no último dia 24 de julho e já tem data marcada para a realização do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no próximo 28 de novembro. Temos apresentado o projeto para investidores e, focamos nos europeus. São Paulo tem expertise em concessões rodoviárias, marcos regulatórios consolidados e oferece segurança para os investidores.