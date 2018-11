O Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Cultura do Estado lançam hoje (21) o aplicativo “Sistema Estadual da Cultura” para os interessados em eventos culturais.

A iniciativa busca aproximar o público dos eventos realizados em todo o Estado. O lançamento será realizado durante o Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação e Meio Ambiente, que acontece na capital.

“O aplicativo constitui uma nova maneira de conexão com a programação cultural e será muito útil não apenas para os paulistas, mas a todos os brasileiros. São Paulo é um dos principais destinos turísticos do país, exatamente por sua riqueza e diversidade cultural”, comentou o secretário da Cultura do Estado, Romildo Campello.

O usuário poderá localizar eventos como festivais, concertos, exposições, peças de teatro, shows, musicais, apresentações circenses, dança, contação de histórias e oficinas culturais. As ações não se restringem às promovidas pela Secretaria da Cultura do Estado, mas por todos os produtores que cadastrem as ações na plataforma “Estado da Cultura”. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na App Store ou no Google Play.