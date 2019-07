O governo do Estado está buscando por investidores e cooperação internacional nas áreas de infraestrutura, transportes, saúde, educação e segurança pública. A primeira missão neste sentido ocorreu nesta semana em Londres e contou com a presença do governador João Doria.

Até o dia 11, o Estado vai apresentar para cerca de 20 investidores do setor de infraestrutura o Plano de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) do Governo. A ação inclui 21 projetos já em andamento em áreas como ferrovias, rodovias, aeroportos, parques, presídios e zoológico. Os projetos devem trazer investimentos de R$ 40 bilhões.

No setor de Transportes, o Governador e Graeme Inglis, da Transport for London, deve discutir ações mútuas na área comercial, relacionado a mobilidade urbana e ferrovias, em específico na modelagem financeira de projetos de concessão e PPP.

Acompanhado pelo Secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, Doria vai conhecer o modelo de bilhetagem utilizado pela empresa, que, por meio do celular do usuário, inclui a possibilidade de pagamento para múltiplos modais, com diferenciação de regime de preço de acordo com o usuário.

Além disso, Doria vai conhecer o sistema educacional do Reino Unido. O objetivo é buscar parcerias para ampliar o acesso à educação e melhorar a qualidade de ensino nas escolas públicas com o lançamento de novas plataformas, sistemas para educação básica e formação de professores.

“Com a reforma curricular brasileira, os estudantes a partir do 6º ano do ensino público passam a ter a disciplina de inglês na grade. Por isso, queremos conhecer o sistema para capacitação de professores na língua”, afirmou o Secretário de Relações Internacionais, Julio Serson.

Os representantes do Estado ainda vão promover o seminário SP Investment Opportunities in The State of São Paulo, na sede do Linklaters, escritório de advocacia multinacional sediado em Londres. Cerca de 80 participantes, entre empresários e representantes de fundos de investimento e de pensão, seguradoras e consultorias devem participar do encontro. “Queremos fortalecer nossas relações bilaterais com o Reino Unido a fim de ampliar o comércio entre as regiões”, afirma Serson.