A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra febre amarela por mais duas semanas, com a finalidade de ampliar a cobertura vacinal. Cerca de 5,8 milhões de pessoas ainda deverão comparecer aos postos até o dia 2 de março.

A campanha começou em 25 de janeiro e visa imunizar 9,2 milhões de pessoas ainda não vacinadas, em 54 cidades. Segundo balanço preliminar do último “Dia D”, 17 de fevereiro, feito pela pasta com base nos dados informados pelos municípios, 3.423.748 pessoas foram vacinadas desde o dia 25. Desse total, 3.287.621 paulistas receberam a dose fracionada, que representa 96% do público imunizado. Outras 136.127 pessoas receberam a dose padrão no período.

Os 53 municípios e distritos da cidade de São Paulo foram definidos por critérios epidemiológicos depois de análises técnicas e de campo feitas pelo Centro de Vigilância Epidemiológica/Divisão de Zoonoses (CVE) e Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) em locais de concentração de mata.

A região com menor cobertura vacinal ainda é a Baixada Santista, com 23,1%. No Vale e Litoral, a cobertura é de 33,1%. O Grande ABC tem 36% e a capital atingiu 46,2%, imunizando mais de 1,5 milhões de pessoas.

“Decidimos prorrogar a campanha para garantir que todas as pessoas que precisam sejam vacinadas contra a febre amarela. A imunização é a principal forma de proteger a população contra a doença”, diz a diretora de Imunização da Secretaria, Helena Sato.

A campanha está sendo realizada com dose fracionada da vacina, conforme diretriz do Ministério da Saúde. O frasco convencionalmente utilizado na rede pública poderá ser subdividido em até cinco partes, sendo aplicado assim 0,1 ml da vacina. Estudos evidenciam que a vacina fracionada tem eficácia comprovada de pelo menos oito anos.

Cerca de 6,9 milhões de doses da vacina fracionada serão disponibilizadas para as pessoas ainda não imunizadas. A campanha também prevê a oferta de 2,3 milhões de doses padrão, que serão disponibilizadas para crianças com idade entre nove meses e dois anos incompletos, pessoas que viajarão para países com exigência da vacina e grávidas residentes em áreas de risco.