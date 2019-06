Nos dias 8 e 9 de junho, a comédia Homens no Divã, dirigida por Darson Ribeiro, faz duas únicas apresentaçãoes no Teatro Anne Frank do clube A Hebraica. Em seguida, o espetáculo reestreia, dia 15, sábado, às 21h, no Teatro Alfredo Mesquita, Av. Santos Dumont, 1770, onde fica até julho. / Agências. FOTO:Divugação