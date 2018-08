O Colégio Magno/Mágico de Oz, na Zona Sul da capital, implementou jardins e hortas em suas três unidades. Os espaços trouxeram benefícios tanto educacionais quanto de infraestrutura para a escola.

As crianças devem exercitar a consciência ambiental a partir de práticas que as incentivem a ter cuidado com a natureza. A horta pode ser uma ferramenta para despertar o interesse sobre sustentabilidade.

“A criança adere facilmente às questões sustentáveis. Essas atividades estimulam a cooperação e a criação de laços afetivos com o meio ambiente. Além disso, há desdobramentos bem adequados para se trabalhar, como sensibilizá-las sobre a questão da própria alimentação e sobre uma consciência de consumo saudável”, avaliou o professor de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Paulo Fraga.

De acordo com o diretor administrativo do Colégio Magno, Maurício Tricate, as aulas que envolvem a horta são mais dinâmicas e divertidas por mesclarem teoria e prática, o que acaba auxiliando na parte educacional. Os alunos sentem prazer em participar e em aprender.

A geração de valores também é uma das consequências da implementação de espaços verdes em escolas. As crianças aprendem o prazer de colher os frutos de seu próprio trabalho e como lidar com um outro ser vivo. Além disso, atividades assim treinam diversas habilidades, sejam elas motoras ou mentais.

“A própria ideia de as crianças terem contato com a terra traz novas experiências e novos conhecimentos. É possível mobilizar vários temas e procedimentos, além de manejar algumas habilidades”, explicou Fraga.

Sobre a questão da infraestrutura, a instituição pode se tornar mais funcional. As vantagens não são apenas ligadas às áreas verdes, como um ar mais puro e espaços agradáveis, mas também ecológicas e econômicas.

“Todo o adubo da horta vem de quem frequenta a escola e a água que faz a irrigação é de reúso. Hoje, São Paulo está há 12 dias sem chuvas e temos água para mais 45 dias. Quando o projeto estiver mais efetivo, os produtos colhidos vão abastecer 40% do refeitório, que prepara cerca de 700 refeições por dia”, disse Tricate.

A Secretaria Municipal de Educação conta com projetos relacionados a hortas pedagógicas, que, de acordo com nota da pasta, “fazem parte do Currículo da Cidade de São Paulo, implantado este ano”. Hoje, há 692 unidades implantadas, cerca de 200 em andamento e 100 que manifestaram interesse, totalizando quase mil hortas. “No fim de 2017, a rede de ensino contava com 509 hortas”, diz o texto.